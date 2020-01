Amanda Knox in posa sui social con la tuta da carcerata: era una cosa da fare

Forse è un semplice scatto "liberatorio", forse una "provocazione": resta il fatto che Amanda Knox trova sempre il modo di far parlare di sé. Stavolta lo fa con un selfie postato sul suo profilo Instagram con una tuta da carcerata, quella che indossava nella Casa Circondariale di Perugia quando era accusata dell'’omicidio di Meredith Kercher. E' in posa: maglia di lana, cappello nero in testa, e il pugno chiuso a mostrare i muscoli, la forza per avercela fatta. Sotto una didascalia, che spiega quello scatto: "Mancano 40 giorni al matrimonio e 267 attività da spuntare nella mia To Do List”.