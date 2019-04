Alta tensione in Libia, Haftar marcia su Tripoli: sconti tra fazioni | Fallita la mediazione Onu, si rischia guerra civile

Pesanti scontri in Libia alle porte della capitale dopo che Tripoli ha lanciato un'operazione - secondo un'emittente libica usando anche l'aviazione - per contrastare l'attacco di Haftar. Preoccupazione Ue per l'escalation: "Si rischia seriamente uno scontro incontrollabile". Convocata una riunione del consiglio di sicurezza Onu. Il segretario generale Onu Guterres incontra Haftar a Bengasi ma la mediazione è fallita. Il generale insiste: "L'operazione verso Tripoli continuerà finché il terrorismo non sara' eliminato".