Alta tensione in Argentina, due attentati a Buenos Aires

Alta tensione a Buenos Aires dove, nella gioranta di mercoledì, si sono verificati due attentati: prima una donna è rimasta ferita mentre manipolava un ordigno artigianale, poi una bomba, che non è esplosa, è stata lanciata davanti alla residenza di un giudice federale. Le autorità non escludono che possa essersi trattato di una sorta di prova generale per operazioni da sviluppare durante il G20 che si terrà dal 30 novembre nella capitale argentina.