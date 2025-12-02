Le alluvioni devastano il sud dell'Asia, 1.100 morti

Quartieri e villaggi interamente sommersi, strade inondate, case allagate o distrutte, incontenibili piene di fiumi, fango dappertutto. Bastano le immagini aeree dei droni per una prima impressione sulla portata dei disastri che hanno colpito negli ultimi giorni diverse regioni del sud dell'Asia: devastanti alluvioni e frane, legate per lo più al fenomeno stagionale dei monsoni e a una poco frequente tormenta tropicale, che hanno funestato ampie zone di Sri Lanka, Indonesia, Thailandia e Malesia. Il bilancio delle vittime è terribile, già superiore ai 1.100 morti complessivi. E potrebbe aggravarsi ulteriormente, viste le centinaia di dispersi che ancora si contano principalmente in diverse province di Sumatra (Indonesia) e sul lato opposto del golfo di Bengala, in Sri Lanka.