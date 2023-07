Alluvione nel nord-est Usa, cinque morti in Pennsylvania

Almeno cinque persone sono morte e altre due sono disperse nelle violente inondazioni che hanno colpito alcune aeree della Pennsylvania, nel Nord Est degli Stati Uniti.

Per tutta la giornata forti piogge hanno colpito anche il Connecticut, New York, Massachusetts, Maine e stati limitrofi. "Siamo in condizioni meteorologiche molto, molto instabili", ha avvertito la governatrice di New York, Kathy Hochul, mettendo in guardia sul rischio di inondazioni improvvise.