Alluvione Giappone, 60mila evacuati e un disperso per le forti piogge

In Giappone le autorità locali hanno ordinato l'evacuazione di oltre 60.000 residenti nel centro del Paese a causa delle inondazioni provocate dalle forti piogge per le quali una persona è stata dichiarata dispersa. Circa 44.700 residenti delle città di Wajima, Suzu e Noto nella prefettura di Ishikawa sono stati costretti a lasciare l'area, hanno detto i funzionari locali. Sono state confermate alluvioni per una decina di fiumi nella regione, ha riferito Masaru Kojima del ministero del Territorio. Tre di loro sono straripati e le inondazioni hanno raggiunto le comunità vicine.