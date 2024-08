Allerta megaterremoto in Giappone, premier Kishida annulla viaggio in Asia

C'è un allarme megasisma in Giappone e di conseguenza il primo ministro Fumio Kishida ha deciso di cancellare un viaggio in Asia centrale. L'allerta arriva dagli scienziati che ipotizzano un "mega-terremoto" che potrebbe verificarsi nell'area. "In qualità di primo ministro con la massima responsabilità per la gestione delle crisi, ho deciso che resterò in Giappone per almeno una settimana", ha detto Kishida ai giornalisti. L'allarme megasisma arriva all'indomani del terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito il sud-ovest del Paese.