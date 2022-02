Allarme oppioidi negli Usa, attesi 1,2 milioni di morti entro il 2029

-afp

È emergenza oppioidi in Nord America. Nel 2020 è stato raggiunto il record di decessi, 76mila, e le stime per i prossimi anni parlano di 1,2 milioni di morti attesi entro il 2029 se non saranno intrapresi interventi che invertano il trend. Lo riferisce una commissione di esperti coordinata dalla Stanford University School of Medicine, che parla di "un'epidemia destinata a espandersi a livello globale". La pandemia di Covid-19, secondo gli scienziati, "ha nascosto ed esacerbato la crisi degli oppioidi in Stati Uniti e Canada".