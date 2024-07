Allarme Onu sui vaccini infantili: "Sotto i livelli pre-Covid"

I tassi di vaccinazione infantile nel mondo sono stagnanti e non sono ancora tornati ai livelli pre-Covid. A lanciare l'allarme è l'Onu, in una dichiarazione congiunta di Unicef e Oms. Rispetto al 2019, prima della pandemia, 2,7 milioni di bambini nel 2023 non sono stati vaccinati, o lo sono stati in modo incompleto. Le ultime tendenze, ha lamentato il direttore esecutivo dell'Unicef, Catherine Russell, "mostrano che molti Paesi continuano a trascurare troppi bambini". Nel 2023, solo l'84% dei 108 milioni di bambini interessati hanno effettivamente ricevuto tre dosi di vaccino contro difterite, tetano e pertosse, mentre nel 2019 erano l'86%.