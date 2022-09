Allarme Onu: "Somalia alla fame, peggiore carestia di sempre"

La Somalia sta per cadere totalmente in preda alla carestia: è questo l'allarme lanciato dal capo dell'Agenzia umanitaria dell'Onu.

Un "ultimo avvertimento" alla comunità internazionale, mettendo in guardia rispetto ad un possibile disastro in questo Paese del Corno d'Africa, in preda a una storica siccità. "La carestia bussa alla porta. Quello di oggi è l'ultimo avvertimento", ha detto Martin Griffiths, capo dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha), in una conferenza stampa dalla capitale somala Mogadiscio.