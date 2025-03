Allarme criminalità in Ecuador: autorità chiedono aiuto a Usa ed Europa

Il presidente dell'Ecuador, Daniel Noboa, ha chiesto l'aiuto di Stati Uniti, Europa e Brasile nella lotta contro il dilagare della criminalità organizzata, reiterando la volontà di ricevere eserciti stranieri nel suo Paese per unirsi alle autorità nazionali nella "guerra" ai narcos. Da quando nel 2021 l'Ecuador è diventato hub del traffico di droga, "il 70% della cocaina mondiale esce qui", ha detto nel corso di un'intervista con la Bbc. Per questo "abbiamo bisogno di forze internazionali e più soldati per combattere questa guerra", ha aggiunto.