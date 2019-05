Allarme antisemitismo in Germania, Angela Merkel è preoccupata

"In Germania", ammette Merkel, data la sua storia "dobbiamo essere molto più vigili di altri: c'è sempre stato un certo numero di antisemiti tra noi, purtroppo. Non esiste ancora una sinagoga, non un unico asilo nido per bambini ebrei, una scuola per bambini ebrei che non debba essere sorvegliata dai poliziotti tedeschi".



Le parole della cancelliera arrivano a pochi giorni dall'uscita del commissario del governo tedesco per l'antisemitismo, Felix Klein, che con le sue parole ha sollevato un vespaio di polemiche in patria e fuori. Dopo un aumento significativo di episodi antisemiti in Germania, il funzionario aveva suggerito agli ebrei di non indossare la kippah in pubblico in certe zone del Paese, per evitare potenziali problemi.



Ora anche le Nazioni Unite si dicono "gravemente preoccupate" dal fenomeno. "Non si tratta di fatti isolati", accusa la portavoce dell'Alto commissariato Onu per i diritti umani, Marta Hurtado. E non riguardano solo l'Europa, come racconta la cronaca degli ultimi mesi. Negli Stati Uniti, undici persone sono state massacrate in una sinagoga a Pittsburgh lo scorso ottobre. Una donna è stata uccisa ad aprile nell'attacco contro un'altra sinagoga nel sud della California.



E New York, secondo gli ultimi dati, dall'inizio dell'anno ha registrato un boom di crimini d'odio, in crescita dell'83%, e di cui oltre la metà sono atti antisemiti. Neppure forze politiche considerate rispettabili sembrano essere immuni da possibili infiltrazioni del virus: da anni le accuse di antisemitismo a esponenti laburisti britannici creano problemi al partito e alla leadership di Corbyn, tacciata di accondiscendenza. Ora il Labour, che peraltro ha già fatto sapere di voler collaborare all'inchiesta, è formalmente indagato per questi episodi dall'authority pubblica britannica per l'eguaglianza e i diritti umani.