Allarme ambasciata Usa: in Kenya possibile attacco a hotel

L'ambasciata americana a Nairobi ha lanciato l'allarme per un possibile attentato terroristico in un hotel della capitale keniota. Secondo la sede diplomatica Usa, alcuni estremisti non identificati starebbero pianificando l'attacco. "Esattamente non si conosce quale hotel sia nel mirino - spiegano dall'ambasciata - ma si pensa a uno dei più frequentati a Nairobi da turisti o per motivi di lavoro".