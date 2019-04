Algeria, Parlamento si riunirà per nominare presidente ad interim

Il Parlamento algerino si riunirà martedì per nominare formalmente il presidente ad interim che dovrà condurre il Paese a nuove elezioni dopo le dimissioni di Abdelaziz Bouteflika. In base alla Costituzione sarà il presidente del Consiglio della Nazione, il 77enne Abdelkader Bensalah, a ricoprire l'interim per un termine massimo di 90 giorni.