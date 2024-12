Algeria, un padre brucia vivi i suoi quattro bambini

In Algeria un padre ha bruciato vivi i suoi quattro figli dopo averli cosparsi di benzina all'interno di un edificio in costruzione. La Procura ha certificato che l'uomo "soffriva di depressione". Le vittime sono due gemelli di 11 anni, un bimbo di cinque e un altro di quattro anni. L'infanticida ha confessato di aver preso in auto i piccoli, avuti da una delle sue due mogli, di averli portati in un'area disabitata e poi cosparsi di benzina, utilizzando una tanica da cinque litri. Dopo averli bruciati è tornato ad Hraoua, in provincia di Algeri, dove è stato arrestato nella propria abitazione.