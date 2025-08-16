Algeria, autobus cade in un fiume nella capitale: diversi morti

È di almeno 18 morti e 9 feriti, di cui due in gravi condizioni, il bilancio provvisorio di un incidente avvenuto ad Algeri, dove un autobus per il trasporto passeggeri è precipitato nel fiume di El Harrach, nella capitale algerina. Secondo quanto riferito dalla protezione civile, il mezzo avrebbe sbandato, precipitando da un ponte che collega la zona di El Mohamedia in direzione di El Hamma, nel centro di Algeri. Sul posto sono intervenute 25 ambulanze, 16 sommozzatori e 4 imbarcazioni.