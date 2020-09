Alexei Navalny pubblica una foto in piedi: "Guarigione non vicina"

Alexei Navalny ha pubblicato sui social una foto in cui appare in piedi lungo le scale dell'ospedale "la Charitè" di Berlino dove è ricoverato. "La strada verso la guarigione è chiara anche se non vicina", ha scritto l'oppositore russo che secondo i medici che lo hanno in cura è stato avvelenato. "Versarsi un bicchiere d'acqua si trasforma in una vera e propria impresa, mi tremano le gambe e a volte fatico a riconoscere le persone", ha aggiunto.