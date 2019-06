Albania, opposizione in piazza: polizia spara lacrimogeni

Sale la tensione davanti alla sede del Parlamento a Tirana, in Albania, dove i sostenitori dell'opposizione di centrodestra, guidata da Lulzim Basha, sono scesi in piazza per protestare contro il governo. Gruppi di manifestanti hanno subito iniziato a lanciare decine di petardi, fumogeni e sassi in direzione della polizia schierata all'entrata principale dell'edificio. Gli agenti ha risposto con gli idranti e i lacrimogeni, disperdendo la folla.