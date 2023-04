Alaska, precipitati due elicotteri militari Usa

In Alaska due elicotteri d'attacco AH-64 Apache dell'esercito americano si sono schiantati durante un volo di addestramento.

L'esercito statunitense non ha specificato il bilancio delle vittime. E' il secondo incidente di questo tipo in meno di un mese. I due elicotteri "si sono schiantati nei pressi di Healy, in Alaska, mentre tornavano da un volo di addestramento", ha dichiarato l'11ma divisione aviotrasportata dell'esercito Usa in un comunicato. "L'incidente e' in corso di investigazione e ulteriori informazioni saranno rilasciate non appena saranno disponibili".