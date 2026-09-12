Miracolo nel mare di Bering

Alaska, 15enne trovato vivo dopo tre giorni aggrappato allo scafo della sua barca

Il fratello e il cugino sono morti nel naufragio

12 Set 2026 - 06:00
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Dopo essere rimasto aggrappato per quasi tre giorni allo scafo capovolto della sua piccola barca da pesca, nelle gelide acque del Mare di Bering, un adolescente di 15 anni è stato ritrovato vivo lunedì al largo dell'Alaska (Stati Uniti). Mentre i suoi due compagni, suo fratello di 35 anni e suo cugino, sono morti in seguito al naufragio, il ragazzo, che presentava sintomi di ipotermia, è stato soccorso dall'equipaggio di un peschereccio accorso in suo aiuto.

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La tragedia è avvenuta venerdì 4 settembre al largo di Saint-Laurent, un'isola isolata nella parte occidentale dell'Alaska, a un centinaio di chilometri dal continente americano e a sole poche decine di chilometri dalla Russia. Il gruppo era partito venerdì dal villaggio di Savoonga a bordo di un peschereccio lungo 5,5 metri, con l'intenzione di rientrare domenica mattina.

Non essendo tornati a terra, la loro scomparsa è stata segnalata alle autorità domenica sera. Le avverse condizioni meteorologiche e la scarsa visibilità hanno tuttavia impedito alle squadre di soccorso aereo di avviare le ricerche prima di lunedì mattina. Un aereo HC-130 della Guardia Costiera statunitense ha infine avvistato l'imbarcazione capovolta, a circa 6,5 chilometri dall'isola.

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I soccorsi

  Il ragazzo si trovava sullo scafo, da solo. L'equipaggio gli ha lanciato una zattera e del materiale di sopravvivenza prima di coordinare il suo salvataggio con la Northwest Explorer, una nave che si trovava nelle vicinanze. Raggiunto il ragazzo, è stato poi issato a bordo con l'aiuto di una barella di soccorso.

Presentava segni di ipotermia ed è stato riscaldato prima di essere trasportato a Nome, sulla terraferma americana, insieme alle salme delle due vittime. "È a dir poco un miracolo", ha affermato il tenente comandante Jonathon Resch, il pilota della Guardia Costiera che ha avvistato l'adolescente, in un'intervista concessa ad ABC News.

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