Alaska, 15enne trovato vivo dopo tre giorni aggrappato allo scafo della sua barca

Non essendo tornati a terra, la loro scomparsa è stata segnalata alle autorità domenica sera. Le avverse condizioni meteorologiche e la scarsa visibilità hanno tuttavia impedito alle squadre di soccorso aereo di avviare le ricerche prima di lunedì mattina. Un aereo HC-130 della Guardia Costiera statunitense ha infine avvistato l'imbarcazione capovolta, a circa 6,5 chilometri dall'isola.