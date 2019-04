Alan Kurdi, Sea Eye: abbiamo bisogno di un porto sicuro ora

Appello dell'Ong Sea Eye perché venga individuato il prima possibile un porto sicuro per la Alan Kurdi, la nave dell'organizzazione a cui è stato impedito lo sbarco a Lampedusa. "Il nostro equipaggio si sta prendendo cura degli ospiti sulla Alan Kurdi - si legge in un tweet -. Il cibo è razionato per tutti. Un sacco di gente è costretta a dormire sul ponte. Il tempo sta peggiorando significativamente. Abbiamo bisogno di un rifugio sicuro ora".