Il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi ha detto che "è un approccio dittatoriale" voler imporre all'Egitto una tutela dei diritti umani considerata valida in altri Paesi, accelerando così i tempi rispetto alle esigenze di sviluppo economico-sociale. Il capo di Stato egiziano ha parlato in occasione del varo della prima "Strategia nazionale per i diritti umani" egiziana, svoltasi a est del Cairo.