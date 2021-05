Al Jazeera: "Israele pronto a cessare le operazioni a Gaza"

ansa

Israele ha informato i mediatori egiziani che intende cessare l'operazione militare a Gaza. Lo riferisce Al Jazeera. Non si hanno tuttavia al momento conferme ufficiali. Poche ore prima il ministro della Difesa israeliano, Benny Gantz, aveva invece affermato che lo Stato ebraico è pronto ad "allargare l'operazione a Gaza, se necessario. Stiamo riportando Hamas in un viaggio indietro nel tempo. Un viaggio dal quale non consentiremo ritorno".