Al Baghdadi, il Pentagono: "I suoi resti sono stati dispersi in mare"

I resti di Al Baghdadi sono stati dispersi in mare. Lo hanno confermato i vertici del Pentagono, precisando che gli Stati Uniti hanno arrestato due persone durante il blitz in Siria in cui è stato ucciso il capo dell'Isis. I resti di Al Baghdadi hanno seguito la stessa sorte di quelli di Osama bin Laden, il capo di Al Qaeda eliminato nel 2011 in un raid dei Navy Seals sotto l'amministrazione Obama.