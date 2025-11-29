Airbus ferma oltre seimila aerei, possibili danni ai computer di bordo: migliaia di voli a rischio

L'inconveniente su un velivolo del tipo A320 ha permesso di scoprire che intense radiazioni solari possono danneggiare il funzionamento del software di volo
© Ansa
Airbus ha chiesto aggiornare il software di controllo degli aerei del tipo A320, che potrebbe aver riportato seri danni a causa di un'intensa attività di radiazioni solari. La decisione blocca di fatto l'utilizzo di oltre seimila velivoli in tutto il mondo, in quanto i computer di bordo sono fondamentali per svariate operazioni critiche durante il volo. Oltre all'aggiornamento del software, potrebbe essere necessario anche un riallineamento dell'hardware, che porterebbe a pesanti interruzioni dell'operatività. Migliaia di voli sono già stati annullati e migliaia rischiano la stessa sorte.
In un comunicato ufficiale di Airbus si legge che l'analisi di un recente evento che ha coinvolto un aeromobile A320 ha rivelato che un'intensa radiazione solare può corrompere i dati critici per il funzionamento dei comandi di volo. "Ci scusiamo per l'inconveniente causato e collaboreremo a stretto contatto con gli operatori, mantenendo la sicurezza come priorità assoluta e prioritaria", ha dichiarato il produttore di aeromobili.
Si calcola che siano interessati circa 6.000 aerei A320, metà della flotta globale dell'azienda europea. La maggior parte potrà però tornare a volare dopo un rapido aggiornamento del software.
L'aggiornamento e i controlli sugli Airbus A319, A320 e A321 saranno effettuati a partire dal 30 novembre e richiederanno da un minimo di "tre ore" a un massimo di "qualche settimana".
La decisione è stata presa in seguito all'incidente avvenuto il 30 ottobre a un aereo A320 in volo tra Messico e Stati Uniti. Mentre era in piena fase di crociera, cioè con il pilota automatico attivo, il velivolo ha iniziato a scendere senza alcun controllo per alcuni secondi prima di tornare in quota. Una quindicina di persone sono rimaste ferite.