Airbus ferma oltre seimila aerei, possibili danni ai computer di bordo: migliaia di voli a rischio

In un comunicato ufficiale di Airbus si legge che l'analisi di un recente evento che ha coinvolto un aeromobile A320 ha rivelato che un'intensa radiazione solare può corrompere i dati critici per il funzionamento dei comandi di volo. "Ci scusiamo per l'inconveniente causato e collaboreremo a stretto contatto con gli operatori, mantenendo la sicurezza come priorità assoluta e prioritaria", ha dichiarato il produttore di aeromobili.