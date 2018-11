Airbnb non affitterà più case in Cisgiordania: Israele valuta denuncia per discriminazione

La decisione di Airbnb - Gli annunci in questione sarebbero circa 200, Airbnb non ha specificato quando questa misura diventerà effettiva. Le colonie costruite da Israele in Cisgiordania sono considerate illegali dalla comunità internazionale e costituiscono uno dei principali ostacoli alla pace tra israeliani e palestinesi. "Sappiamo che qualcuno non sarà d’accordo e lo rispettiamo", ha scritto ​Airbnb in una nota.



La reazione di Israele - Ora Tel Aviv sta pensando di citare in giudizio Airbnb. Il ministro della giustizia israeliano ritiene che la decisione di Airbnb violi la legge che vieta discriminazioni in servizi e prodotti in base alla locazione. Per questo ha chiesto al procuratore generale di considerare l'incriminazione della società. Ma "Human Rights Watch" è d'accordo con il portale di affitti online e in una nota ha dichiarato che si augura che presto anche altre piattaforme possano prendere una decisione del genere per mettere fine "all'affitto di proprietà nelle colonie".