Air Force One sfiora collisione con un aereo Spirit Airlines: rischio tragedia per Trump

Il presidente Trump non ha rilasciato dichiarazioni sull’accaduto. La notizia, tuttavia, ha attirato l’attenzione dei media internazionali e di esperti di aviazione, che chiedono maggiori controlli e una verifica delle procedure in caso di vicinanza non autorizzata a velivoli presidenziali. Un riferimento recente è l’incidente accaduto a Washington il 31 gennaio 2025, quando un aereo di linea PSA Airlines (per conto di American Airlines) si è scontrato con un elicottero militare sul fiume Potomac, provocando la morte di tutte le persone a bordo. In quel caso anche le condizioni operative della torre di controllo e il coordinamento tra controllori e piloti sono finiti sotto accusa. Sebbene i contesti e le cause non siano comparabili, vicinanze pericolose simili evidenziano che anche piccoli errori o ritardi nei comandi possono avere conseguenze tragiche. Il caso rimane sotto osservazione, mentre si attendono i risultati finali dell’indagine della FAA. Se dovessero emergere irregolarità, potrebbero essere presi provvedimenti sia nei confronti della compagnia coinvolta che della gestione del traffico aereo in quell’area.