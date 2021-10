Aifa, via libera al richiamo con vaccino Moderna negli over18

Ansa

Via libera dalla Commissione tecnico scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco alla dose booster del vaccino Moderna. La terza dose dovrà essere somministrata a distanza di almeno sei mesi dalla seconda, in soggetti di età pari o superiore ai 18 anni. La Commissione sottolinea inoltre che, "tale opportunità dovrebbe essere offerta in via prioritaria ai soggetti già indicati per il vaccino Comirnaty (Pfizer)".