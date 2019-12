Agguato in Iraq: ucciso noto attivista anti-governativo

Un noto attivista non violento iracheno e leader locale del movimento di protesta anti-governativo è stato ucciso a Karbala, a sud di Baghdad, da non meglio precisati sicari. Lo riferiscono media iracheni e panarabi, secondo cui Fahem Tayy, 53 anni, è stato ammazzato in un agguato mentre tornava a casa a bordo di una moto assieme a un altro attivista, rimasto ferito nell'attacco.