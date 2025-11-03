Attacco su treno Gb, aggressore coinvolto in altri tre accoltellamenti

Anthony Williams, il 32enne incriminato per l'attacco a colpi di coltello avvenuto sabato sera su un treno passeggeri in Gran Bretagna, nel Cambridgeshire, è sospettato di coinvolgimento in altri tre precedenti tentativi di accoltellamento. Lo ha reso noto la polizia. L'uomo, indicato come uno squilibrato e senza legami noti con gruppi radicali o matrici terroristiche, è un cittadino britannico. Finora era stato accusato solo di un altro attacco con il coltello, denunciato nella metropolitana di Londra poche ore prima dell'aggressione sul treno.