Negli Usa, dopo meno di due ore in camera di consiglio ,la giuria ha riconosciuto colpevole di tentato omicidio di secondo grado il cittadino americano di origine libanese Hadi Matar, aggressore dello scrittore Salman Rushdie Il processo si è svolto a Mayville nello Stato di New York, non lontano dal luogo dell'aggressione a Rushdie avvenuta il 12 agosto 2022.