Agenzie Ue e Onu: "Luglio 2023 sarà il mese più caldo mai registrato" 

"Luglio 2023 potrebbe essere il mese più caldo di sempre".

A dirlo i dati del Copernicus Climate Change Service, finanziato dall'Ue, e della World meteorological organization dell'Onu. "Le prime tre settimane sono state le più calde mai registrate e il mese è sulla buona strada per essere il più caldo di sempre e il luglio più afoso in assoluto", spiegano gli scienziati. La temperatura media globale ha temporaneamente superato la soglia di 1,5 gradi Celsius rispetto al livello preindustriale (1850-1900) durante la prima e la terza settimana. La temperatura media globale per i primi 23 giorni di luglio è stata di 16,95 gradi superiore al record precedente (16,63 nel luglio 2019).