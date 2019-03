Agenzia aviazione Usa,Trump annuncia cambio a vertice dopo incidenti

Donald Trump ha annunciato l'intenzione di nominare Steve Dickson, un ex pilota di caccia e di aerei di linea della Delta, alla guida dell'Agenzia federale dell'aviazione, finita sotto il fuoco delle critiche (e delle inchieste) dopo gli incidenti ai due Boeing 737 Max 8 in Indonesia e in Etiopia. Lo rende noto la Casa Bianca la quale sottolinea che Dickson dovrebbe dirigere la Faa per cinque anni.