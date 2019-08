Africa, Unicef: 1,9 milioni di bambini costretti a lasciare la scuola

Secondo il nuovo rapporto dell'Unicef "Istruzione a rischio in Africa occidentale e centrale", più di 1,9 milioni di bambini sono stati costretti a lasciare la scuola in Africa occidentale e centrale a causa dell'aumento degli attacchi e delle minacce di violenza contro l'istruzione in tutta la regione. Al giugno 2019, 9.272 scuole sono state chiuse in Burkina Faso, Camerun, Ciad, Rep. Centrafricana, Rep. Democratica del Congo, Mali, Niger e Nigeria.

Il Rapporto avverte che l'obiettivo deliberato contro scuole, studenti e insegnanti sta investendo tutta la regione, negando ai bambini il diritto di imparare e lasciando loro, e le loro comunità, nella paura per la loro vita e il loro futuro.



L'insicurezza che si è diffusa nel nord-ovest e nel sud-ovest del Camerun ha lasciato più di 4.400 scuole chiuse con la forza in quelle zone del paese. Più di 2.000 scuole sono chiuse in Burkina Faso e più di 900 in Mali, a causa dell'aumento della violenza in entrambi i Paesi.



I bambini che vivono nelle aree di conflitto dell'Africa occidentale e centrale rappresentano 1 bambino su 4 in tutto il mondo che ha bisogno di sostegno umanitario, compresa l'istruzione e altri servizi critici per l'apprendimento. Tuttavia, al 12 agosto si registrava un deficit di fondi pari al 72% per portare avanti i programmi a sostegno di questi bambini.