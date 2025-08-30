Africa, aumenta il numero di milionari: sul podio Sudafrica ed Egitto

Entro il 2035, il numero di milionari in Africa aumenterà del 65%. Lo dice l'ultimo Rapporto sulla ricchezza in Africa pubblicato da Henley & Partners in collaborazione con New World Wealth, secondo il quale nel continente africano ci sono 25 miliardari, 348 centi-milionari e 122.500 milionari. Secondo lo studio, il primo Paese per numero di milionari nel continente è il Sudafrica (41.100 persone), seguito da Egitto (14.800) e Marocco (7.500). Nella classifica arrivano in buona posizione anche Nigeria e Kenya, rispettivamente con 7.200 e 6.800 milionari. In base ai risultati del rapporto, inoltre, entro il 2030 in Sudafrica Città del Capo supererà Johannesburg nel mercato immobiliare di lusso e per numero di centimilionari.