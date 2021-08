Afghanistan, von der Leyen: "Lavorare per evitare la ripresa del terrorismo"

Ansa

La Commissione europea "condanna fermamente gli attacchi codardi e disumani all'aeroporto di Kabul". E' quanto afferma Ursula von der Leyem, aggiungendo che "è fondamentale fare di tutto per garantire la sicurezza delle persone in aeroporto. La comunità internazionale deve lavorare a stretto contatto per evitare una recrudescenza del terrorismo in Afghanistan e non solo".