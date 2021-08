Afghanistan, Usa: non riconosceremo governo talebani senza rispetto per donne

Ansa

Gli Usa hanno chiarito che non riconosceranno un governo guidato dai talebani a meno che non rispettino i diritti delle donne e della ragazze e respingano i terroristi. "Per quanto riguarda la nostra posizione verso un qualsiasi futuro governo afghano, essa dipenderà dal comportamento di questo governo, dal comportamento dei talebani", ha spiegato il portavoce del dipartimento di Stato Usa Ned Price ai giornalisti.