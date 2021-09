Afghanistan, Usa: "Giudicheremo i talebani dalle loro azioni"

Gli Stati Uniti hanno espresso "preoccupazione" per la nomina di alcuni ministri talebani in Afghanistan, ma si sono dichiarati pronti a giudicare il governo "sulle sue azioni", e in particolare sulla sua volontà o meno di lasciare che gli afgani lascino il Paese. "L'elenco dei nomi annunciati è composto da individui che sono membri dei talebani o loro stretti alleati, e nessuna donna", ha detto un portavoce del dipartimento di Stato a Doha.