Afghanistan, Usa annunciano una tregua di sette giorni con talebani

Gli Stati Uniti hanno negoziato con i talebani un periodo di sette giorni di "riduzione delle violenze" in Afghanistan nell'ambito degli sforzi diplomatici per un'intesa. Lo ha annunciato il capo del Pentagono, Mark Esper. "Abbiamo sempre detto che la migliore, se non l'unica, soluzione è un accordo politico. Su questo fronte sono stati fatti dei progressi e altri, spero, ne faremo", ha aggiunto Esper.