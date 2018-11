Afghanistan, ucciso soldato Usa: otto le vittime da inizio anno

Un soldato Usa della missione "Resolute Support" della Nato è stato ucciso in Afghanistan. Lo riferisce la stessa Alleanza in un comunicato senza fornire ulteriori dettagli sull'identità o sulle cause della morte. Sale così a otto il numero dei militari americani rimasti uccisi nel Paese dall'inizio dell'anno. Gli Stati Uniti e la Nato hanno concluso formalmente la loro missione di combattimento in Afghanistan nel 2014.