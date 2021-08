Afghanistan, Trump: ritiro Usa è stato incompetente

ansa

Il problema "non è l'aver lasciato l'Afghanistan, ma il modo grossolanamente incompetente con cui l'abbiamo lasciato!". Così Donald Trump ha commentato la situazione in Afghanistan e le parole di Joe Biden. Il presidente americano nel suo discorso alla nazione, dopo la presa del potere da parte dei talebani, aveva ricordato come il ritiro delle truppe Usa fosse stato concordato proprio da Trump.