Ansa

Dopo la riconquista dell'Afghanistan da parte dei talebani, Amin Ul Haq, uno dei principali leader di Al Qaeda in Afghanistan ed ex capo della sicurezza di Osama Bin Laden, è tornato nel Paese. L'uomo è stato filmato mentre, in auto, viene accolto con entusiasmo da alcuni abitanti della sua provincia natale di Nangarhar, che lo fermano per baciargli la mano e scattarsi foto insieme a lui.