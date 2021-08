Afghanistan, talebani sparano sulla folla: numerosi morti

Afp

Numerose persone sono morte nella città afgana di Asadabad quando i talebani hanno sparato sulla gente che sventolava la bandiera nazionale durante le manifestazioni annuali dell'indipendenza del Paese. Lo rivela un testimone oculare spiegando tuttavia come non sia chiaro se le vittime siano state colpite dal fuoco dei talebani o siano morte in seguito al fuggi fuggi provocato dagli spari.