Afghanistan, talebani: per le donne no ruoli di primo piano nel governo

Afp

E' ritenuto "improbabile", anche se non è "escluso", che le donne possano entrare a far parte del nuovo governo guidato dai talebani in Afghanistan. In ogni caso è certo che non avranno ruoli di primo piano. Lo ha spiegato, in un'intervista alla Bbc, il vice capo dell'ufficio politico dei talebani in Qatar, sottolineando che le donne potranno continuare a "lavorare" e a occupare "posti minori" nell'esecutivo.