Afghanistan, talebani pensano di spostare la capitale a Kandahar

Afp

Nei colloqui in corso per formare un nuovo governo "inclusivo" in Afghanistan, si discute anche se la capitale sarà ancora a Kabul o se verrà spostata nella città dove è nato il movimento dei talebani, Kandahar. Lo ha detto ad al Jazeera Abdul Qahar Balkhi, della Commissione culturale dei talebani. "Le consultazioni sono in corso, ovviamente sarà un sistema inclusivo, ma non ho i dettagli su chi saràe chi non sarà al governo", ha detto Balkhi.