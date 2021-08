Afghanistan, talebani: "Niente burqa per le donne, sì a istruzione"

Ansa

Suhail Shaheen, uno dei portavoce dei talebani, ha dichiarato che le donne afghane dovranno indossare l'hijab ma non saranno obbligate a portare il burqa. Secondo Shaheen potranno anche accedere all'istruzione, compresa l'Università. Intanto il mullah Abdul Ghani Baradar, numero due del talebani ha lasciato Doha, in Qatar, per fare ritorno in Afghanistan dopo 20 anni.