Afghanistan, talebani chiedono aiuto a Ue per funzionamento aeroporti

Afp

I talebani hanno chiesto l'aiuto dell'Unione europea per mantenere in funzione gli aeroporti dell'Afghanistan. La richiesta è stata avanzata durante i colloqui a Doha, durante i quali i talebani si sono impegnati a consentire la partenza dal Paese di coloro che lo desiderano, e proprio per questo è stata "sottolineata l'importanza fondamentale di mantenere aperti gli aeroporti afghani".