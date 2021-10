Afghanistan, Stoltenberg: "Preoccupa l'erosione dei diritti umani"

Afp

"I ministri della Difesa della Nato hanno discusso della situazione in Afghanistan, sottolineando l'importanza di rimanere vigili" per "prevenire che il Paese diventi un luogo sicuro per i terrorismi". Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, parlando a Bruxelles. "Gli alleati della Nato - ha aggiunto - sono profondamente delusi da quello che si è visto da parte del regime dei talebani sull'erosione dei diritti umani".