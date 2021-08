Afghanistan, spari all'aeroporto: uccise tre persone

Afp

Almeno tre persone sono state uccise da colpi di arma da fuoco all'aeroporto di Kabul, in Afghanistan. A riferirlo diversi reporter che avrebbero visto i corpi insanguinati a terra appena fuori dall'edificio del terminal. In precedenza marines statunitensi avevano sparato colpi di avvertimento in aria, dopo che centinaia di afghani avevano violato il perimetro di sicurezza per salire a bordo di un aereo e tentare la fuga.