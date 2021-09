Afghanistan, sospese le pubblicazioni cartacee di oltre 150 giornali

Afp

Dopo la presa dell'Afghanistan da parte dei talebani, oltre 150 giornali hanno interrotto le loro pubblicazioni cartacee. Tra questi, alcuni hanno chiuso in via definitiva, mentre altri sono solo online. Lo ha riferito l'Unione dei giornalisti afghani. "Ci sforziamo di fare ciò che la gente si aspetta da noi - ha raccontato Ali Haqmal, reporter di 8 Sobh, uno dei giornali che ora esiste solo in Rete -. Speriamo di riuscire a continuare a fare informazione".